Journées internationales des forêts à l’Arboretum de Paris Arboretum de Paris PARIS

Le vendredi 20 mars, les jardiniers proposent deux visites guidées de la collection d’arbres de l’Arboretum de Paris, ainsi que des animations autour des arbres.

Entre

botanique et biodiversité, une expérience nature unique vous attend à l’orée du bois de Vincennes. L’Arboretum de Paris, site du Jardin Botanique de la Ville

de Paris, vous présente sa collection de plus de 700 espèces et variétés d’arbres. Les

jardiniers vous invite à venir découvrir et explorer les arbres

autrement à travers un parcours d’observations et d’expériences sensorielles.

Le départ des visites est fait dans l’Arboretum, entrée route de la Pyramide.

Les jardiniers du Jardin Botanique de Paris investissent l’Arboretum de Paris, pour fêter le printemps et les journées internationales des forêts.

Le vendredi 20 mars 2026

de 10h00 à 16h00

gratuit

Tout public.

Arboretum de Paris 50, route de la Pyramide 75012 PARIS



