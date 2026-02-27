Journées internationales des forêts à l’Arboretum de Paris Arboretum de Paris PARIS
Journées internationales des forêts à l’Arboretum de Paris Arboretum de Paris PARIS vendredi 20 mars 2026.
Le vendredi 20 mars, les jardiniers proposent deux visites guidées de la collection d’arbres de l’Arboretum de Paris, ainsi que des animations autour des arbres.
Entre
botanique et biodiversité, une expérience nature unique vous attend à l’orée du bois de Vincennes. L’Arboretum de Paris, site du Jardin Botanique de la Ville
de Paris, vous présente sa collection de plus de 700 espèces et variétés d’arbres. Les
jardiniers vous invite à venir découvrir et explorer les arbres
autrement à travers un parcours d’observations et d’expériences sensorielles.
Le départ des visites est fait dans l’Arboretum, entrée route de la Pyramide.
Les jardiniers du Jardin Botanique de Paris investissent l’Arboretum de Paris, pour fêter le printemps et les journées internationales des forêts.
Le vendredi 20 mars 2026
de 10h00 à 16h00
gratuit
Le rendez-vous du départ des visites est dans l’arboretum, entrée route de la pyramide.
Tout public.
Arboretum de Paris 50, route de la Pyramide 75012 PARIS
