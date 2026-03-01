Journées internationales des forêts

Lyons-la-Forêt Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:00:00

fin : 2026-03-25 17:00:00

Date(s) :

2026-03-25

Jeu de piste et Sylvafresque en forêt domaniale de Lyons

À l’occasion de la Journée internationale des forêts, venez découvrir les activités organisées par l’ONF.

Participez à la Sylvafresque et plongez au cœur des forêts françaises ! Cette activité ludique et collaborative, adaptée des célèbres fresques climatiques, vous permettra de mieux comprendre les enjeux environnementaux et sociétaux liés à nos forêts. Guidé par un animateur, explorez les interactions entre la gestion forestière, la biodiversité, et le climat, tout en réfléchissant aux solutions pour agir en faveur de ces écosystèmes essentiels. Une expérience captivante, idéale pour un public adulte curieux et engagé !

Un jeu de piste Coup de vent sera également à disposition pour ravir petits et grands ! Le 25 juin 2025, un orage dévastateur a frappé l’ouest de la plus grande forêt de Normandie. En vingt minutes, sur un couloir de 3km de large et 18km de long, jeunes et vieux arbres ont été cassé, broyé, arraché ; quelques dizaines d’hectares de forêt ont été totalement détruit. Mais que s’est-il vraiment passé ? Quel est l’impact sur la forêt ? sur sa gestion ? Et après ? Un forestier te propose de répondre à ces questions en participant à un jeu de piste d’une dizaine d’étapes composées de jeux, de devinettes et d’observations. .

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie emmanuel.boivin@onf.fr

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English : Journées internationales des forêts

L’événement Journées internationales des forêts Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme Lyons Andelle