Journées Internationales des Métiers d’Art Ateliers de fabrication et visites guidées Méru

Journées Internationales des Métiers d’Art Ateliers de fabrication et visites guidées

51 rue Roger Salengro Méru Oise

Début : 2026-04-11 14:30:00

fin : 2026-04-12 18:30:00

2026-04-11 2026-04-12

À l’occasion des JEMA 2026, les 11 et 12 avril, le musée invite le public à franchir un pas de plus au cœur de la création. Ces journées offrent une expérience rare celle de mettre la main à la matière, à travers des ateliers de fabrication inédits animés par les artisans du musée, dépositaires vivants des savoir-faire de la tabletterie

[Atelier Domino Dans la peau d’un dominotier]

Réalisez les étapes essentielles de la fabrication d’un domino traditionnel en os. Du perçage au mouchetage, chaque geste demande précision et régularité. Un atelier pour mesurer combien la simplicité apparente d’un domino dissimule une longue maîtrise.

Durée 1h

Horaires 14h00 et 15h30 (samedi 11 et dimanche 12 avril)

[Atelier Gravure Les secrets de la gravure sur nacre]

Initiez-vous à la gravure sur nacre et découvrez comment la lumière, la matière et le geste dialoguent. Accompagné par notre artisane-tabletière, vous explorez une technique exigeante où chaque trait compte, entre finesse du matériau et maîtrise du geste.

Durée 1h

Horaires 14h30 et 16h00 (samedi 11 et dimanche 12 avril)

[Atelier Bouton Dans la peau d’un boutonnier]

Plongez dans l’histoire de la fabrication du bouton en nacre en découvrant deux étapes clés de la chaîne de production. Un atelier court mais immersif, pour comprendre l’ingéniosité et la rigueur des gestes d’hier, toujours actuels aujourd’hui au musée.

Durée 30 min

Horaires 14h30 et 16h00 (samedi 11 et dimanche 12 avril)

Ces journées font écho à l’engagement du musée en faveur de la transmission des métiers d’art, récemment récompensé par le Prix Liliane Bettencourt pour l’Intelligence de la Main®– distinction Parcours, qui salue son action exemplaire pour la préservation du savoir-faire de la tabletterie.

Des visites guidées complètent la programmation à 15h et 16h30.

Entrée gratuite

Inscription aux ateliers obligatoire, place limitées

Toute personne non inscrite (adulte comme enfant, à partir de 10 ans accompagné) se verra refuser l’accès aux ateliers.

Réservation Découvrez les créneaux disponibles et réservez votre atelier ! Votre confirmation de commande vous sera demandée comme justificatif.

51 rue Roger Salengro Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 22 61 74 contact@musee-nacre.fr

English :

For JEMA 2026, on April 11 and 12, the museum invites the public to take another step into the heart of creation. These days offer a rare experience: the chance to get hands-on with the material, through original manufacturing workshops led by the museum?s craftsmen, the living repositories of tablet-making know-how:

[Domino Workshop In the shoes of a domino maker]

Learn the essential steps involved in making a traditional bone domino. From drilling to speckling, each gesture requires precision and regularity. A workshop to see just how much the apparent simplicity of a domino conceals a long mastery.

Duration: 1 hour

Times: 2:00 pm and 3:30 pm (Saturday April 11 and Sunday April 12)

[Engraving Workshop The Secrets of Mother-of-Pearl Engraving]

Initiate yourself to mother-of-pearl engraving and discover how light, material and gesture interact. Accompanied by our craftswoman-tablemaker, you’ll explore a demanding technique where every stroke counts, between the finesse of the material and the mastery of the gesture.

Duration: 1 hour

Times: 2:30 pm and 4:00 pm (Saturday April 11 and Sunday April 12)

[Button workshop ? in the shoes of a button-maker]

Immerse yourself in the history of mother-of-pearl button making by discovering two key stages in the production chain. A short but immersive workshop, to understand the ingenuity and rigor of yesterday?s gestures, still relevant today at the museum.

Duration: 30 min

Times: 2.30pm and 4pm (Saturday April 11 and Sunday April 12)

These days echo the museum?s commitment to the transmission of arts and crafts, recently rewarded with the Prix Liliane Bettencourt pour l?Intelligence de la Main®? distinction Parcours, in recognition of its exemplary action to preserve tablet-making know-how.

Guided tours complete the program at 3pm and 4:30pm.

Free admission

Workshop registration required, places limited

All unregistered participants (adults and children aged 10 and over accompanied) will be refused access to the workshops.

Reservations: Find out about available slots and book your workshop! Your order confirmation will be requested as proof.

