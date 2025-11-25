Journées internationales pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes Planning familial Monistrol-sur-Loire
Journées internationales pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Planning familial 12 avenue Charles de Gaulle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire
Début : 2025-11-25 13:00:00
fin : 2025-11-25 17:00:00
2025-11-25
Le planning familial de Monistrol s’engage pour cette journée.
Venez les rencontrer.
Planning familial 12 avenue Charles de Gaulle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 medicalpfmonistrol@gmail.com
English :
The Monistrol family planning organization is committed to this day.
Come and meet them.
German :
Die Familienplanung in Monistrol engagiert sich für diesen Tag.
Kommen Sie vorbei und lernen Sie sie kennen.
Italiano :
L’associazione di pianificazione familiare Monistrol partecipa a questa giornata.
Venite a conoscerli.
Espanol :
La asociación de planificación familiar Monistrol participa en esta jornada.
Ven a conocerlos.
