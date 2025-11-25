Journées internationales pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes Planning familial Monistrol-sur-Loire

Journées internationales pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes

Planning familial 12 avenue Charles de Gaulle Monistrol-sur-Loire Haute-Loire

Début : 2025-11-25 13:00:00

fin : 2025-11-25 17:00:00

2025-11-25

Le planning familial de Monistrol s’engage pour cette journée.

Venez les rencontrer.

Planning familial 12 avenue Charles de Gaulle Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 66 03 14 medicalpfmonistrol@gmail.com

English :

The Monistrol family planning organization is committed to this day.

Come and meet them.

German :

Die Familienplanung in Monistrol engagiert sich für diesen Tag.

Kommen Sie vorbei und lernen Sie sie kennen.

Italiano :

L’associazione di pianificazione familiare Monistrol partecipa a questa giornata.

Venite a conoscerli.

Espanol :

La asociación de planificación familiar Monistrol participa en esta jornada.

Ven a conocerlos.

