Journées Jus de Pomme Pousthomy

Le Bourg Pousthomy Aveyron
Début : 2025-10-11
fin : 2025-10-12
Pressage des pommes sur la place du village de 9h à 17h organisé par le Verger Mémoire de Pousthomy.
L’apport de pommes est limité à cent kilos par familles.
(Pensez à réserver au 05 65 99 67 30 aux heures de repas). .
Le Bourg Pousthomy 12380 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 67 30
English :
Apple pressing in the village square from 9am to 5pm, organized by Verger Mémoire de Pousthomy.
German :
Apfelpressen auf dem Dorfplatz von 9 bis 17 Uhr, organisiert vom Obstgarten Mémoire de Pousthomy.
Italiano :
Pigiatura delle mele nella piazza del villaggio dalle 9.00 alle 17.00, organizzata dal Verger Mémoire de Pousthomy.
Espanol :
Prensado de manzanas en la plaza del pueblo de 9.00 a 17.00 horas, organizado por el Verger Mémoire de Pousthomy.
