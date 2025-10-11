Journées Jus de Pomme Pousthomy

Journées Jus de Pomme Pousthomy samedi 11 octobre 2025.

Journées Jus de Pomme

Le Bourg Pousthomy Aveyron

Pressage des pommes sur la place du village de 9h à 17h organisé par le Verger Mémoire de Pousthomy.

L’apport de pommes est limité à cent kilos par familles.

(Pensez à réserver au 05 65 99 67 30 aux heures de repas). .

Le Bourg Pousthomy 12380 Aveyron Occitanie +33 5 65 99 67 30

English :

Apple pressing in the village square from 9am to 5pm, organized by Verger Mémoire de Pousthomy.

German :

Apfelpressen auf dem Dorfplatz von 9 bis 17 Uhr, organisiert vom Obstgarten Mémoire de Pousthomy.

Italiano :

Pigiatura delle mele nella piazza del villaggio dalle 9.00 alle 17.00, organizzata dal Verger Mémoire de Pousthomy.

Espanol :

Prensado de manzanas en la plaza del pueblo de 9.00 a 17.00 horas, organizado por el Verger Mémoire de Pousthomy.

