Journées Lavande Office de Tourisme du Migennois Charmoy

Charmoy

Journées Lavande

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Charmoy Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-02 10:00:00

fin : 2026-06-03 12:00:00

Date(s) :

2026-06-02

Les 1er et 2 juin, laissez-vous porter par les parfums délicats et les nuances violettes de la lavande. Des animations par l’Atelier Lavande et Création pendant deux jours.

Installée à Chichery-la-Ville depuis plus de 20 ans, cette association passionnée fait vivre la lavande bien au-delà des champs provençaux. Culture, récolte, distillation, création de savons, huiles et sachets parfumés… ses bénévoles perpétuent avec douceur un savoir-faire artisanal autour de cette fleur emblématique.

Plongez dans un univers olfactif où chaque essence raconte une histoire

• Démonstration d’un prototype d’alambic, de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h

• Questions/réponses autour des secrets de transformation de la lavande, à partir de 14h30

• Suivi d’un atelier sensoriel pour toucher, sentir, découvrir et participer

• Vente de créations artisanales savons, huiles, sachets parfumés…, de 10h à 12h et de 14h à 17h .

Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

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English : Journées Lavande

L’événement Journées Lavande Charmoy a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Migennes