Journées Lavande Office de Tourisme du Migennois Charmoy
Journées Lavande Office de Tourisme du Migennois Charmoy mardi 2 juin 2026.
Charmoy
Journées Lavande
Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Charmoy Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-02 10:00:00
fin : 2026-06-03 12:00:00
Date(s) :
2026-06-02
Les 1er et 2 juin, laissez-vous porter par les parfums délicats et les nuances violettes de la lavande. Des animations par l’Atelier Lavande et Création pendant deux jours.
Installée à Chichery-la-Ville depuis plus de 20 ans, cette association passionnée fait vivre la lavande bien au-delà des champs provençaux. Culture, récolte, distillation, création de savons, huiles et sachets parfumés… ses bénévoles perpétuent avec douceur un savoir-faire artisanal autour de cette fleur emblématique.
Plongez dans un univers olfactif où chaque essence raconte une histoire
• Démonstration d’un prototype d’alambic, de 10h30 à 11h30 et de 14h30 à 17h
• Questions/réponses autour des secrets de transformation de la lavande, à partir de 14h30
• Suivi d’un atelier sensoriel pour toucher, sentir, découvrir et participer
• Vente de créations artisanales savons, huiles, sachets parfumés…, de 10h à 12h et de 14h à 17h .
Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand Charmoy 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr
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English : Journées Lavande
L’événement Journées Lavande Charmoy a été mis à jour le 2026-05-18 par OT Migennes