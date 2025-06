Journées LPWAN (Low-Power Wide Area Network) – IRISA Rennes 3 juillet 2025

Journées LPWAN (Low-Power Wide Area Network) IRISA Rennes 3 et 4 juillet sur inscription

Evénement scientifique de premier plan consacré aux communications longue distance et à faible consommation énergétique, essentielles pour l’Internet des Objets (IoT) ) #50ansIRISA

### Les journées LPWAN constituent un événement scientifique de premier plan consacré aux communications longue distance et à faible consommation énergétique, essentielles pour l’Internet des Objets (IoT)

Le terme LPWAN (Low-Power Wide Area Network) couvre un large éventail de technologies telles que LoRa, Wi-SUN, LTE-M, NB-IoT, Mioty, 802.11ah, entre autres. Compte tenu des déploiements croissants, les communications non terrestres, notamment via satellite pour les réseaux LPWAN, représentent également un domaine d’intérêt central lors de cet événement.

Les journées LPWAN 2025 offriront aux acteurs du secteur l’opportunité de discuter et analyser les défis en matière de conception, développement et déploiement des réseaux LPWAN, d’identifier les enjeux scientifiques et techniques actuels, de partager les derniers résultats de recherche et des retours d’expérience, et de créer un cadre propice aux collaborations futures. Cet événement est une occasion unique pour les chercheurs, industriels et utilisateurs de technologies LPWAN d’échanger et de façonner ensemble l’avenir de ces réseaux à faible consommation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-03T08:45:00.000+02:00

Fin : 2025-07-04T17:30:00.000+02:00

https://hub.imt-atlantique.fr/lpwan25/

IRISA 263 Avenue du Général Leclerc, 35042 Rennes Jeanne d’Arc – Longs Champs – Beaulieu Rennes 35700 Ille-et-Vilaine