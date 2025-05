Journées Lupiniennes 2025 Colloque – Salle Cramoysan Étretat, 10 mai 2025 14:00, Étretat.

Seine-Maritime

Début : 2025-05-10 14:00:00

Arsène Lupin, le gentleman-cambrioleur est né en 1905, il fait donc cette année ses 120 ans !

A cette occasion, l’association des Amis d’Arsène Lupin vous propose un colloque au cours duquel plusieurs sujets liés à l’histoire de la commune d’Etretat et au personnage créé par Maurice Leblanc seront abordés.

Salle Cramoysan 8T Avenue de Verdun

Étretat 76790 Seine-Maritime Normandie aaal.lupin@gmail.com

English : Journées Lupiniennes 2025 Colloque

Arsène Lupin, the gentleman burglar, was born in 1905, making him 120 years old this year!

To mark the occasion, the Association des Amis d’Arsène Lupin (Friends of Arsène Lupin) is organizing a colloquium on a number of topics relating to the history of Etretat and the character created by Maurice Leblanc.

German :

Arsène Lupin, der Gentleman-Dieb, wurde 1905 geboren und feiert somit dieses Jahr seinen 120. Geburtstag!

Aus diesem Anlass lädt der Verein der Freunde von Arsène Lupin zu einem Kolloquium ein, bei dem verschiedene Themen im Zusammenhang mit der Geschichte der Gemeinde Etretat und der von Maurice Leblanc geschaffenen Figur behandelt werden.

Italiano :

Arsène Lupin, il ladro gentiluomo, è nato nel 1905, quindi quest’anno compie 120 anni!

Per l’occasione, l’Association des Amis d’Arsène Lupin (Amici di Arsène Lupin) organizza un colloquio su diversi temi legati alla storia di Etretat e al personaggio creato da Maurice Leblanc.

Espanol :

Arsène Lupin, el caballero ladrón, nació en 1905, por lo que este año cumple 120 años

Para celebrarlo, la Association des Amis d’Arsène Lupin (Asociación de Amigos de Arsène Lupin) organiza un coloquio sobre diversos temas relacionados con la historia de Etretat y el personaje creado por Maurice Leblanc.

