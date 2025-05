Journées Lupiniennes 2025 Promenade découverte – Château de Fréfossé Le Tilleul, 11 mai 2025 11:00, Le Tilleul.

Seine-Maritime

Journées Lupiniennes 2025 Promenade découverte Château de Fréfossé 137 Route du Havre Le Tilleul Seine-Maritime

Début : 2025-05-11 11:00:00

fin : 2025-05-11

2025-05-11

Arsène Lupin, le gentleman-cambrioleur est né en 1905, il fait donc cette année ses 120 ans !

À cette occasion, l’association des Amis d’Arsène Lupin vous propose de participer à une promenade découverte au départ du château de Fréfossé, en passant par la falaise et jusqu’à la station de pompage intégrée qui aurait inspiré Maurice Leblanc.

Château de Fréfossé 137 Route du Havre

Le Tilleul 76790 Seine-Maritime Normandie aaal.lupin@gmail.com

English : Journées Lupiniennes 2025 Promenade découverte

Arsène Lupin, the gentleman burglar, was born in 1905, making him 120 years old this year!

To mark the occasion, the Association des Amis d’Arsène Lupin invites you to take part in a discovery walk starting from the Château de Fréfossé, along the cliff to the integrated pumping station that is said to have inspired Maurice Leblanc.

German :

Arsène Lupin, der Gentleman-Dieb, wurde 1905 geboren und feiert somit dieses Jahr seinen 120. Geburtstag!

Aus diesem Anlass lädt Sie der Verein der Freunde von Arsène Lupin zu einem Entdeckungsspaziergang ein, der vom Schloss Fréfossé aus über die Klippen bis hin zur integrierten Pumpstation führt, die Maurice Leblanc inspiriert haben soll.

Italiano :

Arsène Lupin, il ladro gentiluomo, è nato nel 1905, quindi quest’anno compie 120 anni!

Per l’occasione, l’Association des Amis d’Arsène Lupin vi invita a partecipare a una passeggiata alla scoperta di Arsène Lupin partendo dallo Château de Fréfossé, lungo la scogliera fino alla stazione di pompaggio integrata che si dice abbia ispirato Maurice Leblanc.

Espanol :

Arsène Lupin, el caballero ladrón, nació en 1905, por lo que este año cumple 120 años

Para celebrarlo, la Association des Amis d’Arsène Lupin le invita a participar en un paseo de descubrimiento que parte del castillo de Fréfossé, bordeando el acantilado hasta la estación de bombeo integrada que, según se dice, inspiró a Maurice Leblanc.

