Journées marignanaises du développement durable Marignane jeudi 18 septembre 2025.

Du 18/09 au 11/10/2025. Lieux divers Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-18

fin : 2025-10-11

2025-09-18

La ville de Marignane et l’Office de Tourisme proposent diverses animations pour promouvoir le développement durable sur notre territoire et sensibiliser largement aux enjeux. Une journée de partage utile, pour un avenir pérenne, avec des acteurs engagés.

Lieux divers Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr

English :

The city of Marignane and the Tourist Office are offering a range of events to promote sustainable development in our region and raise awareness of the issues involved. A day of useful sharing, for a sustainable future, with committed players.

German :

Die Stadt Marignane und das Fremdenverkehrsamt bieten verschiedene Veranstaltungen an, um die nachhaltige Entwicklung in unserem Gebiet zu fördern und ein breites Bewusstsein für die Herausforderungen zu schaffen. Ein Tag des nützlichen Austauschs für eine nachhaltige Zukunft mit engagierten Akteuren.

Italiano :

Il Comune di Marignane e l’Ufficio del Turismo organizzano una serie di eventi per promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche connesse. Una giornata di condivisione utile, per un futuro sostenibile, con attori impegnati.

Espanol :

La ciudad de Marignane y la Oficina de Turismo organizan una serie de actos para promover el desarrollo sostenible en la zona y sensibilizar a la población sobre los retos que plantea. Una jornada de intercambio útil, para un futuro sostenible, con actores comprometidos.

mis à jour le 2025-08-29