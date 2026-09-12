Journées marignanaises du développement durable Marignane
vendredi 18 septembre 2026 · Marignane
Informations pratiques
Marignane
Journées marignanaises du développement durable
Du 18/09 au 03/10/2026. Lieux divers Marignane Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-09-18
La ville de Marignane et l’Office de Tourisme proposent diverses animations pour promouvoir le développement durable sur notre territoire et sensibiliser largement aux enjeux. Une journée de partage utile, pour un avenir pérenne, avec des acteurs engagés.
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Lieux divers Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 31 12 97 officedetourisme@ville-marignane.fr
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English :
The city of Marignane and the Tourist Office are offering a range of events to promote sustainable development in our region and raise awareness of the issues involved. A day of useful sharing, for a sustainable future, with committed players.
L’événement Journées marignanaises du développement durable Marignane a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de Tourisme de Marignane
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