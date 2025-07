Journées Médiévales et spectacle Légendes Villebois-Lavalette

Journées Médiévales et spectacle Légendes Villebois-Lavalette vendredi 1 août 2025.

Journées Médiévales et spectacle Légendes

Château de Villebois Lavalette Villebois-Lavalette Charente

Tarif : – – 30 EUR

Pass journée Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-01 14:00:00

fin : 2025-08-10 23:00:00

Date(s) :

2025-08-01

Plongez au cœur des Légendes du Moyen Âge héros, chevaliers et épées mythiques (Excalibur, Durandal…) vous entraînent dans un spectacle familial captivant avec narration et aventure.

Château de Villebois Lavalette Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 22 57 99 09 compagnie@estocade.org

English :

Plunge into the heart of the legends of the Middle Ages: heroes, knights and mythical swords (Excalibur, Durandal?) take you on a captivating family show with narration and adventure.

German :

Tauchen Sie ein in die Legenden des Mittelalters: Helden, Ritter und mythische Schwerter (Excalibur, Durandal?) entführen Sie in ein fesselndes Familienspektakel mit Erzählung und Abenteuer.

Italiano :

Immergetevi nel cuore delle leggende del Medioevo: eroi, cavalieri e spade mitiche (Excalibur, Durandal, ecc.) vi accompagnano in un avvincente spettacolo per famiglie con narrazione e avventura.

Espanol :

Sumérjase en el corazón de las leyendas de la Edad Media: héroes, caballeros y espadas míticas (Excalibur, Durandal, etc.) le llevarán en un cautivador espectáculo familiar con narración y aventura.

