Journées méditatives en septembre à l’Espace Beauregard Espace Beauregard Paris samedi 6 septembre 2025.

Programmation de septembre



Comment s’organise cette journée ?

11h-12h30 : MEDITATION PLEINE CONSCIENCE MBSR – en assise

45 mn en assise – dont une partie non guidé –

Les bases sont redonnées en début de cours.

Puis questions-réponses.

14h-16h : YOGA NIDRA (tous niveaux) –

Relaxation méditative allongée sans postures.

Une expérience à relâcher le stress… sans effort.

Vous pouvez vous inscrire

– sur l’ensemble de cette journée avec les 2 ateliers, complémentaires

ou

– sur un seul de ces ateliers.

Ce qui vous conviendra le mieux, selon votre souhait et votre disponibilité.

L’intervenante : Christiane Beaugé est enseignante du Programme MBSR « Réduction du Stress basée sur la Pleine Conscience ».

Elle est Sophrologue RNCP et relaxologue diplômée.

N’hésitez pas à consulter le site et à contacter l’organisatrice de ces ateliers en journée.

Sur un Samedi, profitez de différents ateliers : méditation en Pleine Conscience MBSR – et – Relaxation méditative Yoga-Nidra. Une opportunité véritable de méditer et de se relaxer en groupe en étant accompagné(e).

Le samedi 20 septembre 2025

de 11h00 à 16h00

Le samedi 06 septembre 2025

de 11h00 à 16h00

payant

De 17 euros à 22 euros

Des réductions sont accordées selon le budget.

Public adultes.

Espace Beauregard Rue Notre dame de Nazareth 75003 Paris

http://www.pleineconscience75.com espacebeauregard75@yahoo.fr