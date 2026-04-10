Journées Merveilles et spectacle de marionnettes Ardevon Pontorson

Pontorson

Journées Merveilles et spectacle de marionnettes

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-15

A chaque vacances scolaires, l’association du Prieuré du Mont-Saint-Michel propose des animations pour les enfants de 4 à 10 ans. Pendant toute une journée (de 10h à 16h), encadrés d’animateurs, ils se retrouvent pour des activités créatives, pour prendre le temps de s’émerveiller, de jouer, de créer, de bricoler et de prier. En ce temps Pascal, le thème de ces journées est Jésus est Vivant : laissons éclater la joie ! .

Pique-nique sur place (apporté par les enfants).

A 16h, spectacle de marionnettes Marie-Madeleine, on ne te croit pas ! Spectacle pour adultes et enfants suivi d’un verre de l’amitié.

Tarifs 5€/enfant pour la journée Merveille (spectacle de marionnettes offert pour ceux qui participent aux Journées Merveilles) spectacle de marionnettes 2€/personne. .

Ardevon 2 rue du Prieuré Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 74 89 19 22 cdetonquedec.fondationmsm@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Journées Merveilles et spectacle de marionnettes

L’événement Journées Merveilles et spectacle de marionnettes Pontorson a été mis à jour le 2026-04-07 par OT MSM Normandie BIT Genêts