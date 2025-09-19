Journées mondiales de l’Art de l’espalier Château de Valmer Chançay

Journées mondiales de l’Art de l’espalier Vendredi 19 septembre, 12h30 Château de Valmer Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T12:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T12:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

L’art de l’espalier, un patrimoine culturel immatériel universel vivant

12h30 Apéritif-dégustation des vins du Domaine – Repas tiré du sac

14h00 – 18h Visites guidées

des arbres fruitiers

et des plantes grimpantes fruitières

en espaliers, contre-espaliers et cordons

avec

Les Croqueurs de pommes de Touraine,

les enseignants de Tours-Fondettes,

la propriétaire

et le jardinier en chef du Château de Valmer.

Château de Valmer 143 route du Chateau de Valmer 37210 Chançay Chançay 37210 Valmer Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Les jardins suspendus de Valmer furent créés au XVIe siècle autour d'un château de la Renaissance, puis embellis au XVIIe siècle lorsque Thomas Bonneau, conseiller de Louis XIII, s'y installa et fit bâtir la Haute Terrasse. Le château fut détruit par un incendie en 1948, mais les magnifiques jardins restent un écrin pour le Petit-Valmer, la rare chapelle troglodytique et les communs du XVIIe siècle. Les propriétaires se consacrent aujourd'hui à la restauration et à l'embellissement de cet ensemble. Deux grands axes structurent un exceptionnel ensemble de terrasses qui épousent la pente du coteau sur huit niveaux et plus de trente mètres de dénivelé.

Pendant plus de 10 ans, le potager conservatoire a fait la renommée des jardins de Valmer. En 2014 commence une nouvelle aventure : l’installation d’une collection ampélographique (cépages anciens et raisins de table). Le Parc garde intactes les belles perspectives du XVIIe siècle, avec des colonnes, un belvédère à trois arcades et le pavillon du « Vide-bouteille ».

© MG de SAINT VENANT