Journées mondiales de l’Art de l’espalier Château de Valmer Chançay

Journées mondiales de l’Art de l’espalier Samedi 20 septembre, 14h00 Château de Valmer Indre-et-Loire

Entrée à tarif réduit pour tous 10 euros – gratuit jusqu’à 18 ans

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’art de l’espalier, un patrimoine culturel immatériel universel vivant.

14h – 18h Stand des Croqueurs de pommes de Touraine

Visites guidées des arbres fruitiers et des petits fruits

Les jardins suspendus de Valmer furent créés au XVIe siècle autour d'un château de la Renaissance, puis embellis au XVIIe siècle lorsque Thomas Bonneau, conseiller de Louis XIII, s'y installa et fit bâtir la Haute Terrasse. Le château fut détruit par un incendie en 1948, mais les magnifiques jardins restent un écrin pour le Petit-Valmer, la rare chapelle troglodytique et les communs du XVIIe siècle. Les propriétaires se consacrent aujourd'hui à la restauration et à l'embellissement de cet ensemble. Deux grands axes structurent un exceptionnel ensemble de terrasses qui épousent la pente du coteau sur huit niveaux et plus de trente mètres de dénivelé.

Pendant plus de 10 ans, le potager conservatoire a fait la renommée des jardins de Valmer. En 2014 commence une nouvelle aventure : l’installation d’une collection ampélographique (cépages anciens et raisins de table). Le Parc garde intactes les belles perspectives du XVIIe siècle, avec des colonnes, un belvédère à trois arcades et le pavillon du « Vide-bouteille ».

