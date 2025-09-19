Journées mondiales de l’Art de l’espalier – Journées Européennes du Patrimoine Château de Valmer Chançay

Journées mondiales de l’Art de l’espalier – Journées Européennes du Patrimoine Vendredi 19 septembre, 12h30 Château de Valmer Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T12:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-19T12:30:00 – 2025-09-19T18:00:00

L’art de l’espalier, un patrimoine culturel immatériel universel vivant

12h30 Apéritif-dégustation des vins du Domaine – Repas tiré du sac

14h00 – 18h Visites guidées des arbres fruitiers et des plantes grimpantes fruitières en espaliers, contre-espaliers et cordons avec Les Croqueurs de pommes de Touraine, les enseignants de Tours-Fondettes, la propriétaire et le jardinier en chef du Château de Valmer.

Château de Valmer 143 route du Chateau de Valmer 37210 Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudevalmer.com/boutique/billetterie »}]

