Journées mondiales de l’Art de l’espalier – Journées Européennes du Patrimoine Château de Valmer Chançay

Journées mondiales de l’Art de l’espalier – Journées Européennes du Patrimoine Château de Valmer Chançay samedi 20 septembre 2025.

Journées mondiales de l’Art de l’espalier – Journées Européennes du Patrimoine Samedi 20 septembre, 14h00 Château de Valmer Indre-et-Loire

Entrée à tarif réduit pour tous 10 euros – gratuit jusqu’à 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

L’art de l’espalier, un patrimoine culturel immatériel universel vivant

L’art de l’espalier, un patrimoine culturel immatériel universel vivant.

14h – 18h Stand des Croqueurs de pommes de Touraine

Visites guidées des arbres fruitiers et des petits fruits

Informations

Entrée à tarif réduit pour tous 10 euros – gratuit jusqu’à 18 ans

Château de Valmer 143 route du Chateau de Valmer 37210 Chançay 37210 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

L’art de l’espalier, un patrimoine culturel immatériel universel vivant

© Journées mondiales de l’art de l’espalier