Journées mondiales de l’Art de l’espalier Tours-Fondettes Agrocampus Fondettes

Journées mondiales de l’Art de l’espalier Tours-Fondettes Agrocampus Fondettes vendredi 19 septembre 2025.

Journées mondiales de l’Art de l’espalier Vendredi 19 septembre, 09h00 Tours-Fondettes Agrocampus Indre-et-Loire

Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

Fin : 2025-09-19T09:00:00 – 2025-09-19T12:00:00

9h00 : accueil café Amphithéâtre de Tours-Fondettes Agrocampus

9h30 Interventions

L’art de l’espalier, un patrimoine culturel immatériel universel vivant

Alix de Saint Venant et Michel Schlosser :

L’art de l’espalier. Après avoir montré des images des différents types espaliers fruitiers, nous essayerons de définir ce que sont les espaliers et au sein de cette grande famille ce que sont les ‘formes classiques’. Nous nous demanderons ensuite pourquoi les jardiniers ont inventé cette formule de conduire des arbres fruitiers et évoquerons comment l’accumulation des multiples petites inventions des jardiniers au cours du temps a abouti à l’art de l’espalier que nous connaissons aujourd’hui.

Un art vivant pour le 21e siècle. L’art de l’espalier a été inclus au patrimoine culturel en France en 2023 et à celui des Pays-Bas en 2025. Il est aujourd’hui pratiqué dans de très nombreux pays et est célébré lors de ses journées mondiales. Au-delà de sa valeur patrimoniale, l’art de l’espalier est un art vivant – il l’a toujours été – qui peut apporter des solutions basées sur la nature à des défis environnementaux d’aujourd’hui et en particulier contribuer à la réintroduction de l’arbre fruitier dans la ville.

Le programme Européen de formation à l’art de l’espalier

Stéphane Avenet, Sophie Termeau, Alix de Saint Venant et Michel Schlosser :

Le programme européen de formation à l’art de l’espalier : comment développer une nouvelle génération de maîtres et d’enseignants ? Pour sauvegarder, continuer de développer et utiliser les savoirs et savoir-faire de l’art de l’espalier, il est essentiel d’aider une nouvelle génération de maîtres à émerger.

C’est pourquoi le CFPPA de Tours-Fondettes Agrocampus et 6 autres partenaires ont décidé de lancer ce nouveau programme dont on présentera les objectifs, les partenaires, l’approche pédagogique et le profil des 24 participants. Nous présenterons également une dimension très importante de ce programme : l’apprentissage par une pratique encadrée dans de nouveaux vergers pédagogiques – dont celui de Tours-Fondettes Agrocampus.

12h00 départ pour le Château de Valmer

Tours-Fondettes Agrocampus La Plaine, 37230 Fondettes Fondettes 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire https://www.tours-fondettes-agrocampus.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudevalmer.com/boutique/billetterie »}] L’Eplefpa de Tours-Fondettes Agrocampus est un Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles.

L’art de l’espalier, un patrimoine culturel immatériel universel vivant.

© Journées mondiales de l’art de l’espalier