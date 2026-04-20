Journées mondiales de l’Art Topiaire 9 et 10 mai au Jardin de la Mothe en Aveyron La Mothe Salles-Courbatiès 9 et 10 mai Entrée 3€ par personne – gratuit pour les enfants

L’ART TOPIAIRE EST MIS À L’HONNEUR, LE TEMPS D’UN WEEK-END ouverture exceptionnelle : visites guidées, conférences, démonstrations de taille, conseils botaniques

**Le Jardin de la Mothe, lauréat du Prix de l’Art du jardin de la Fondation SIgnature – ministère de la Culture.**

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Créé en 1997 autour d’une ancienne ferme par une artiste anglaise ce jardin privé labellisé « Jardin reemarquable » met en scène des tableaux sur le paysage à partir d’échappées ou d’ouvertures taillées en oculus. Il s’est construit comme une œuvre évolutive. Il se déploie en une succession de chambres végétales, pensées comme des espaces scénographiques. Plus qu’un décor, il constitue un processus artistique continu, où le végétal devient matière, structure et langage. Ici l’art Topiaire , ou l’art de tailler les végétaux en formes spectaculaires, y règne en majesté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-10T19:00:00.000+02:00

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schulze.elshoff12@orange.fr

La Mothe 12260 Salles Courbatiès Salles-Courbatiès 12260 Aveyron



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