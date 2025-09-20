Journées mondiales de nettoyage de la planète Saint-Aubin-sur-Mer

Toutes les communes de Coeur de Nacre Saint-Aubin-sur-Mer Calvados

Samedi 2025-09-20 09:00:00

2025-09-21 19:00:00

Prends tes gants de jardin et ramasse les déchets dans ta rue, dans ton quartier, en bas de ton immeuble. Entre ami/e/s, en famille ou pas.

World Clean Up Day !

En bas de chez toué !

Prends une photo de ta récolte et envoies-la à:

asso-terre-happy@lilo.org

on la publiera ! .

Toutes les communes de Coeur de Nacre Saint-Aubin-sur-Mer 14750 Calvados Normandie +33 6 46 36 07 47 so.pronost@lilo.org

English : Journées mondiales de nettoyage de la planète

Grab your gardening gloves and pick up the garbage on your street, in your neighbourhood, at the bottom of your building. With friends, family or not.

German : Journées mondiales de nettoyage de la planète

Schnapp dir deine Gartenhandschuhe und sammle den Müll in deiner Straße, in deinem Viertel, vor deinem Gebäude. Mit Freunden, der Familie oder auch nicht.

Italiano :

Prendete i guanti da giardinaggio e raccogliete i rifiuti nella vostra strada, nel vostro quartiere, in fondo al vostro palazzo. Con gli amici, la famiglia o meno.

Espanol :

Coge tus guantes de jardinería y recoge la basura de tu calle, de tu barrio, de los bajos de tu edificio. Con amigos, con la familia o sin ellos.

