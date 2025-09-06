JOURNÉES MONDIALES DES VAUTOURS Estoher

JOURNÉES MONDIALES DES VAUTOURS Estoher samedi 6 septembre 2025.

JOURNÉES MONDIALES DES VAUTOURS

Estoher Pyrénées-Orientales

Début : 2025-09-06 15:00:00

fin : 2025-09-06

2025-09-06

Partez à la découverte des vautours, ces espèces remarquables indispensables aux écosystèmes pastoraux et au monde de l’élevage, et pourtant menacées de par le monde. Programmation 15h exposition, atelier enfants. 16h diaporama. Suivi d’un pot de l’amitié pour clôturer la journée.

Estoher 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 26 77 00 67 pyrenees-orientales@lpo.fr

English :

Discover vultures, a remarkable species essential to pastoral ecosystems and livestock farming, yet threatened worldwide. Program: 3pm exhibition, children?s workshop. 4pm slide show. Followed by a drink to close the day.

German :

Entdecken Sie die Geier, diese bemerkenswerten Arten, die für die Ökosysteme der Weiden und die Viehzucht unverzichtbar sind, aber dennoch weltweit bedroht sind. Programm: 15 Uhr Ausstellung, Workshop für Kinder. 16 Uhr Diashow. Anschließend ein Umtrunk zum Abschluss des Tages.

Italiano :

Scoprite gli avvoltoi, queste specie straordinarie, essenziali per gli ecosistemi pastorali e il mondo dell’allevamento, ma minacciate in tutto il mondo. Programma: ore 15.00 mostra, laboratorio per bambini. ore 16:00 proiezione di diapositive. A seguire, un aperitivo per concludere la giornata.

Espanol :

Descubra los buitres, estas especies extraordinarias, esenciales para los ecosistemas pastorales y el mundo de la ganadería, pero amenazadas en todo el mundo. Programa: 15.00 h: exposición, taller infantil. 16.00 h: proyección de diapositivas. A continuación, una copa como colofón de la jornada.

