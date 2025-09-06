Journées mondiales des vautours Saint-May
Animation sur les vautours par les ornithologues de l’association Vautours en Baronnies, présents sur le Rocher du Caire de 10h à 17h le 6 septembre.
SAINT-MAY Le Plateau de Saint-Laurent Saint-May 26510 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 27 85 71 vautourbaronnies26@gmail.com
English :
Animation on vultures by ornithologists from the Vautours en Baronnies association, present on the Rocher du Caire from 10am to 5pm on September 6.
German :
Animation über Geier von den Ornithologen des Vereins Vautours en Baronnies, die am 6. September von 10 bis 17 Uhr auf dem Rocher du Caire anwesend sind.
Italiano :
Presentazione sugli avvoltoi da parte degli ornitologi dell’associazione Vautours en Baronnies, sul Rocher du Caire dalle 10.00 alle 17.00 del 6 settembre.
Espanol :
Presentación sobre los buitres a cargo de ornitólogos de la asociación Vautours en Baronnies, en el Rocher du Caire, de 10.00 a 17.00 h, el 6 de septiembre.
