JOURNEES MONDIALES DES ZONES HUMIDES SORTIE A SAINT NAZAIRE DE PEZAN Saint-Nazaire-de-Pézan

Samedi 7 février 2026 à 14h30 A la découverte des roselières et sansouïres

• A l’occasion des journées mondiales des zones humides, le Symbo propose une balade dans les marais de Saint-Nazaire- de-Pézan. Cette sortie encadrée par un technicien du Symbo vous permettra de découvrir les habitats naturels typiques des zones humides, d’échanger sur la gestion réalisée et les services rendus par les zones humides et d’observer la diversité des oiseaux hivernants.

Réservation obligatoire et renseignements 06 01 70 38 20. .

Chemin du Port Saint-Nazaire-de-Pézan 34400 Hérault Occitanie +33 6 01 70 38 20

English :

WORLD WETLANDS DAY SYMBO SAINT NAZAIRE DE PEZAN

