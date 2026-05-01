Journées Moules Frites à l’Etablissement Bugeat
Journées Moules Frites à l’Etablissement Bugeat jeudi 14 mai 2026.
Bugeat
Journées Moules Frites à l’Etablissement
27 Rue de la République Bugeat Corrèze
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-14 12:00:00
fin : 2026-05-16 22:00:00
Date(s) :
2026-05-14
Pendant 3 jours, midi et soir, venez profiter de la terrasse (si la météo le permet) autour d’un menu spécial Moules Frites (ou steack grillé).
20€
Réservation conseillée au 0555955020. .
27 Rue de la République Bugeat 19170 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 95 50 20
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English : Journées Moules Frites à l’Etablissement
L’événement Journées Moules Frites à l’Etablissement Bugeat a été mis à jour le 2026-04-27 par Office de Tourisme Terres de Corrèze