Journées Mycologiques de Figeac Figeac

divers lieux Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-25

2025-10-24 2025-10-25

Deux journées pour découvrir les champignons du Lot en compagnie de Daniel Lacombe, mycologue. Sortie nature, exposition et conférence sont au programme.   .

divers lieux Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 11 31 

English :

Two days to discover the mushrooms of the Lot with mycologist Daniel Lacombe

German :

Zwei Tage, um die Pilze des Lot in Begleitung des Mykologen Daniel Lacombe zu entdecken

Italiano :

Due giorni alla scoperta dei funghi del Lot in compagnia del micologo Daniel Lacombe

Espanol :

Dos días para descubrir las setas del Lot en compañía del micólogo Daniel Lacombe

