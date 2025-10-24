Journées Mycologiques de Figeac Figeac
Journées Mycologiques de Figeac Figeac vendredi 24 octobre 2025.
Journées Mycologiques de Figeac
divers lieux Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-24 2025-10-25
Deux journées pour découvrir les champignons du Lot en compagnie de Daniel Lacombe, mycologue
Deux journées pour découvrir les champignons du Lot en compagnie de Daniel Lacombe, mycologue. Sortie nature, exposition et conférence sont au programme. .
divers lieux Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 11 31
English :
Two days to discover the mushrooms of the Lot with mycologist Daniel Lacombe
German :
Zwei Tage, um die Pilze des Lot in Begleitung des Mykologen Daniel Lacombe zu entdecken
Italiano :
Due giorni alla scoperta dei funghi del Lot in compagnia del micologo Daniel Lacombe
Espanol :
Dos días para descubrir las setas del Lot en compañía del micólogo Daniel Lacombe
L’événement Journées Mycologiques de Figeac Figeac a été mis à jour le 2025-10-10 par OT Figeac