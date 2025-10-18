Journées Nationale de l’Architecture visite d’une maison d’accueil rurale MARPA Maison d’Accueil Rural pour les Personnes Âgées Maîche

Journées Nationale de l’Architecture visite d’une maison d’accueil rurale MARPA Maison d’Accueil Rural pour les Personnes Âgées Maîche samedi 18 octobre 2025.

MARPA Maison d’Accueil Rural pour les Personnes Âgées 22 Rue Montalembert Maîche Doubs

Gratuit

Début : 2025-10-18 13:30:00

fin : 2025-10-18 15:00:00

2025-10-18

Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, la MARPA (Maison d’Accueil Rural pour les Personnes Âgées) de Maîche ouvre ses portes, en présence de François Haton de l’agence d’architecture Atelier Haton, de Mme Ligier co-gérante de la MARPA et de la chargée de mission architecture et paysage du Parc naturel régional du Doubs Horloger. Cette maison d’accueil rurale située au cœur de Maîche, est un lieu où l’architecture accompagne le bien-vieillir. Chaque résident y dispose de son propre logement avec cuisine et salle de bains, tout en profitant d’espaces collectifs partagés, comme une cuisine commune ou une lingerie, favorisant entraide et lien social. Le

bâtiment, intégré avec soin dans le paysage urbain, joue sur la lumière et les volumes pour offrir un cadre de vie chaleureux, à taille humaine et ouvert sur la ville. .

MARPA Maison d’Accueil Rural pour les Personnes Âgées 22 Rue Montalembert Maîche 25120 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 39 64 02 26 florine.moser@parcdoubshorloger.fr

