Journées nationale de l’architecture Parking d’Yzatis Yzeure
dimanche 18 octobre 2026 · Parking d'Yzatis · Yzeure
Informations pratiques
Yzeure
Journées nationale de l’architecture
Parking d’Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Visite guidée (5 km) à travers les chemins de traverse vous fera découvrir des exemples de réhabilitation.
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Parking d’Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com
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English :
A guided tour (5 km) along the back roads will take you on a journey to discover examples of urban renewal.
L’événement Journées nationale de l’architecture Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région
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