Journées nationale de l’architecture Parking d’Yzatis Yzeure

Informations pratiques

Yzeure

Journées nationale de l’architecture

Parking d’Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 15:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Visite guidée (5 km) à travers les chemins de traverse vous fera découvrir des exemples de réhabilitation.

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Parking d’Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65 patrimoine@ville-yzeure.com

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English :

A guided tour (5 km) along the back roads will take you on a journey to discover examples of urban renewal.

L’événement Journées nationale de l’architecture Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région