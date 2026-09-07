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AGENDA · Yzeure

Journées nationale de l’architecture Parking d’Yzatis Yzeure

dimanche 18 octobre 2026 · Parking d'Yzatis · Yzeure

Informations pratiques

Début
dimanche 18 octobre 2026
Fin
dimanche 18 octobre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Parking d'Yzatis
Adresse
Boulevard Jean-Moulin
Ville
03400 Yzeure
Département
Allier
Tarif

Yzeure

Journées nationale de l’architecture

Parking d’Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 15:00:00
fin : 2026-10-18

Date(s) :
2026-10-18

Visite guidée (5 km) à travers les chemins de traverse vous fera découvrir des exemples de réhabilitation.
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Parking d’Yzatis Boulevard Jean-Moulin Yzeure 03400 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 94 14 65  patrimoine@ville-yzeure.com

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English :

A guided tour (5 km) along the back roads will take you on a journey to discover examples of urban renewal.

L’événement Journées nationale de l’architecture Yzeure a été mis à jour le 2026-09-07 par SPL Moulins & co Destinations – Office de tourisme de Moulins et sa région

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