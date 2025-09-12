[Journées Nationales d’Action contre l’Illetrisme] Ciné-débat autour du film « Brillantes » Médiathèque L’Alpha Angoulême

[Journées Nationales d’Action contre l’Illetrisme] Ciné-débat autour du film « Brillantes » Médiathèque L’Alpha Angoulême vendredi 12 septembre 2025.

[Journées Nationales d’Action contre l’Illetrisme] Ciné-débat autour du film « Brillantes »

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-09-12 18:00:00

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Ciné-débat autour du film Brillantes de Sylvie Gautier, avec Cécile Canon, coordinatrice régionale de l’ANLCI.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

Film-debate on the film « Brillantes » by Sylvie Gautier, with Cécile Canon, ANLCI regional coordinator.

German :

Filmgespräch über den Film « Brillantes » von Sylvie Gautier, mit Cécile Canon, Regionalkoordinatorin von ANLCI.

Italiano :

Dibattito sul film « Brillantes » di Sylvie Gautier, con Cécile Canon, coordinatrice regionale dell’ANLCI.

Espanol :

Cine-debate sobre la película « Brillantes » de Sylvie Gautier, con Cécile Canon, coordinadora regional de la ANLCI.

L’événement [Journées Nationales d’Action contre l’Illetrisme] Ciné-débat autour du film « Brillantes » Angoulême a été mis à jour le 2025-05-31 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême