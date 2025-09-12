[Journées Nationales d’Action contre l’Illetrisme] Ciné-débat autour du film « Brillantes » Médiathèque L’Alpha Angoulême
Ciné-débat autour du film Brillantes de Sylvie Gautier, avec Cécile Canon, coordinatrice régionale de l’ANLCI.
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00
English :
Film-debate on the film « Brillantes » by Sylvie Gautier, with Cécile Canon, ANLCI regional coordinator.
German :
Filmgespräch über den Film « Brillantes » von Sylvie Gautier, mit Cécile Canon, Regionalkoordinatorin von ANLCI.
Italiano :
Dibattito sul film « Brillantes » di Sylvie Gautier, con Cécile Canon, coordinatrice regionale dell’ANLCI.
Espanol :
Cine-debate sobre la película « Brillantes » de Sylvie Gautier, con Cécile Canon, coordinadora regional de la ANLCI.
