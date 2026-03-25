Journées Nationales de la Géologie Balade au fil des contes géologiques Route de Barles Digne-les-Bains

Journées Nationales de la Géologie Balade au fil des contes géologiques

Route de Barles Dalle aux ammonites Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Dans un parcours entre Digne et les clues du Péroué, profitez d’une animation à deux voix entre science et contes avec l’équipe de médiation du Géoparc et l’autrice-conteuse Flora Berger.

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Route de Barles Dalle aux ammonites Digne-les-Bains 04000 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 geoparcdehauteprovence@gmail.com

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English :

Along a route between Digne and the clues du Péroué, enjoy a two-voice event combining science and storytelling with the Geopark?s mediation team and storyteller Flora Berger.

L’événement Journées Nationales de la Géologie Balade au fil des contes géologiques Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains