Journées Nationales de la Géologie Musée Wolframines Échassières

Journées Nationales de la Géologie

Musée Wolframines La Bosse Échassières Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-05 09:30:00

fin : 2026-06-05 12:00:00

Date(s) :

2026-06-05

A l’occasion des 8èmes journées nationales de la Géologie, organisées par la Société Géologique de France, la carrière des kaolins de Beauvoir ouvre exceptionnellement ses portes ! Une occasion UNIQUE de découvrir ce site géologique !

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Musée Wolframines La Bosse Échassières 03330 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 90 44 99 wolframines@ccspsl.fr

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English :

On the occasion of the 8th National Geology Days, organized by the Société Géologique de France, the Beauvoir kaolin quarry is exceptionally opening its doors! A UNIQUE opportunity to discover this geological site!

L’événement Journées Nationales de la Géologie Échassières a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de tourisme Val de Sioule