Journées Nationales de la Géologie La géodiversité des rues et ruelles de Chassenon + carothèque – Maison de la Réserve Rochechouart, 10 mai 2025 14:00, Rochechouart.

Haute-Vienne

Journées Nationales de la Géologie La géodiversité des rues et ruelles de Chassenon + carothèque Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy Rochechouart Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-05-10 14:00:00 à 17:00:00

Début : 2025-05-10 14:00:00

fin : 2025-05-10 17:00:00

Date(s) :

2025-05-10

Partez pour une aventure scientifique passionnante avec La Maison de la Réserve à Rochechouart ! Venez explorer la carothèque et plongez au cœur des 540 mètres de carottes issues de la campagne de carottages scientifiques de 2017. Un véritable trésor géologique vous attend !

Après cette immersion captivante, poursuivez votre journée par une balade à Chassenon pour explorer la géodiversité locale en arpentant ses rues et ruelles. Laissez-vous surprendre par les richesses naturelles et les secrets géologiques qui façonnent ce territoire unique. .

Maison de la Réserve 16 Rue Jean Parvy

Rochechouart 87600 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 03 02 70 reservenaturelle.rochechouart@pol-cdc.fr

