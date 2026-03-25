Journées Nationales de la Géologie Rendez-vous aux jardins Musée Promenade Digne-les-Bains

Journées Nationales de la Géologie Rendez-vous aux jardins

Musée Promenade BP 30 156 Digne-les-Bains Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 13:30:00

Date(s) :

2026-06-07

Animation Distillation avec Milefolia

Découvrez le processus de distillation avec notre géopartenaire Milefolia. Après avoir cueilli une plante choisie dans le parc du Musée Promenade, vous assisterez en direct à sa distillation.

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Musée Promenade BP 30 156 Digne-les-Bains 04990 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 92 36 70 70 geoparcdehauteprovence@gmail.com

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English :

Distillation animation with Milefolia

Discover the distillation process with our geopartner Milefolia. After picking a chosen plant in the Promenade Museum park, you’ll watch it being distilled live.

L’événement Journées Nationales de la Géologie Rendez-vous aux jardins Digne-les-Bains a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Provence Alpes Digne les Bains