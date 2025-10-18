Journées nationales de la réparation Ateliers et animations aux Greniers de Vineuil Vineuil

Journées nationales de la réparation Ateliers et animations aux Greniers de Vineuil Vineuil samedi 18 octobre 2025.

Journées nationales de la réparation Ateliers et animations aux Greniers de Vineuil

Les Greniers de Vineuil Vineuil Loir-et-Cher

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Les Greniers de Vineuil participent aux Journées Nationales de la Réparation !

Chaque mois d’octobre, partout en France, les Journées Nationales de la Réparation mettent à l’honneur le réflexe de réparer plutôt que jeter. Ateliers, démonstrations, rencontres avec des artisans et repair cafés ces rendez-vous gratuits invitent à prolonger la vie de nos objets, réduire nos déchets et découvrir les savoir-faire de la réparation. Un objet réparé évite l’émission de 24kg de Co2 ! Réparons ensemble ! L’entrée est ouverte à tous et à toutes ! Apportez des objets en mauvais état et mettez vous à l’ouvrage accompagné.e.s de bénévoles expérimenté.e.s. Celles et ceux qui n’ont rien à réparer peuvent apprendre sur des objets abîmés qui ont été donnés aux Bonnes Manières.

Outils et matériel à votre disposition. 0 .

Les Greniers de Vineuil Vineuil 41350 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 9 88 41 88 01 greniersdevineuil@gmail.com

English :

Les Greniers de Vineuil takes part in the Journées Nationales de la Réparation!

German :

Die Greniers de Vineuil nehmen an den Nationalen Reparaturtagen teil!

Italiano :

I Greniers de Vineuil partecipano alle Giornate nazionali della riparazione!

Espanol :

¡Los Greniers de Vineuil participan en las Jornadas Nacionales de Reparación!

L’événement Journées nationales de la réparation Ateliers et animations aux Greniers de Vineuil Vineuil a été mis à jour le 2025-10-06 par ADT41