Journées nationales de la réparation Espace Jean Fréour Batz-sur-Mer

Journées nationales de la réparation Espace Jean Fréour Batz-sur-Mer samedi 18 octobre 2025.

Journées nationales de la réparation

Espace Jean Fréour 7 rue de la Plage (face Petit Bois) Batz-sur-Mer Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18

JOURNÉES NATIONALES DE LA RÉPARATION

Samedi 18 octobre de 10h à 18h

Espace Petit Bois

• Repair café de 10h à 18h:

Ateliers collaboratifs de réparation des objets du quotidien électroménager, son, informatique, outillages jardin, divers machine à coudre, horlogerie, jouet…

• Ateliers (10h-12h)

– Soudure à l’étain apprenez à souder, fabriquez votre 1er kit électronique et repartez avec.

– Atelier 3D fabriquez votre pièce ou objet cassé avec notre imprimante 3D.

– Utilisation d’un multimètre (mesure voltage, résistance…).

• Projection en vidéo en continu

Que faire avant de jeter ? , Réparer en toute sécurité .

Renseignements www.repaircafepresquile.fr / repaircafepresquile@gmail.com .

Espace Jean Fréour 7 rue de la Plage (face Petit Bois) Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 55 85 28 loicprovost44@gmail.com

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Journées nationales de la réparation Batz-sur-Mer a été mis à jour le 2025-09-18 par ADT44