Journées nationales de la réparation Espace Jean Fréour Batz-sur-Mer

Espace Jean Fréour 7 rue de la Plage (face Petit Bois) Batz-sur-Mer Loire-Atlantique
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18 18:00:00
2025-10-18
JOURNÉES NATIONALES DE LA RÉPARATION
Samedi 18 octobre de 10h à 18h
Espace Petit Bois
• Repair café de 10h à 18h:
Ateliers collaboratifs de réparation des objets du quotidien électroménager, son, informatique, outillages jardin, divers machine à coudre, horlogerie, jouet…
• Ateliers (10h-12h)
– Soudure à l’étain apprenez à souder, fabriquez votre 1er kit électronique et repartez avec.
– Atelier 3D fabriquez votre pièce ou objet cassé avec notre imprimante 3D.
– Utilisation d’un multimètre (mesure voltage, résistance…).
• Projection en vidéo en continu
Que faire avant de jeter ? , Réparer en toute sécurité .
Renseignements www.repaircafepresquile.fr / repaircafepresquile@gmail.com .
Espace Jean Fréour 7 rue de la Plage (face Petit Bois) Batz-sur-Mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 62 55 85 28 loicprovost44@gmail.com
