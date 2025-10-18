Journées Nationales de la Réparation Haguenau

Journées Nationales de la Réparation Haguenau samedi 18 octobre 2025.

Journées Nationales de la Réparation

42 rue Capito Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18 16:00:00

2025-10-18

Haupla c’est Réparé, le repair café de Haguenau vous invite à un rendez-vous exceptionnel pour sensibiliser plus de monde à la réparation, à donner une seconde vie aux objets au lieu de les amener à la déchèterie.

Haupla c'est Réparé, le repair café de Haguenau vous invite à un rendez-vous exceptionnel pour sensibiliser plus de monde à la réparation, à donner une seconde vie aux objets au lieu de les amener à la déchèterie.

42 rue Capito Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est +33 6 72 08 47 84

English :

Haupla c’est Réparé, Haguenau’s repair café, invites you to an exceptional event to raise awareness of repairing and giving a second life to objects instead of taking them to the scrap yard.

German :

Haupla c’est Réparé, das Repair Café in Haguenau, lädt Sie zu einem außergewöhnlichen Termin ein, um mehr Menschen für das Reparieren zu sensibilisieren und Objekten ein zweites Leben zu geben, anstatt sie zum Wertstoffhof zu bringen.

Italiano :

Haupla c’est Réparé, il caffè delle riparazioni di Haguenau, vi invita a un evento eccezionale per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di riparare gli oggetti e dar loro una seconda vita invece di gettarli nel dimenticatoio.

Espanol :

Haupla c’est Réparé, el café de la reparación de Haguenau, le invita a un evento excepcional para concienciar sobre la importancia de reparar objetos y darles una segunda vida en lugar de llevarlos al vertedero.

L’événement Journées Nationales de la Réparation Haguenau a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau