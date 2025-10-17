Journées nationales de la réparation Nocturne Répar’café et Matinée Répar’fringues Fablab des 3 Lapins Luxeuil-les-Bains

Journées nationales de la réparation Nocturne Répar’café et Matinée Répar’fringues

Fablab des 3 Lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains Haute-Saône

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-18

2025-10-17

En octobre, on remet ça pour une nouvelle édition !

Les Journées Nationales de la Réparation reviennent du 16 au 19 octobre 2025.

Ateliers, découvertes, inspiration 4 jours pour apprendre à réparer, partager des savoir-faire et rêver à un monde plus durable ?? www.journeesreparation.fr

On y sera… et vous ?

Le Fablab des 3 lapins est fier de participer à nouveau aux JNR

-Pour réparer plutôt que jeter

-Pour apprendre ensemble

-Pour donner une seconde vie à nos objets (et à nos habitudes)

Au Fablab nous vous proposons deux temps de réparation

-Une nocturne Répar’café, On prend soin de chaque objet tant qu’il peut servir ! On le répare tant que cela est possible !

-Une matinée Répar’fringues, Je surcycle joliment mes vêtements . Des solutions, de la création et beaucoup d’imagination sont au programme !

Réparer, c’est aussi une façon d’Agir !

Venez participer avec nous à ce mouvement national?! .

Fablab des 3 Lapins 2 Rue Lacépède Luxeuil-les-Bains 70300 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 67 49 99 47 animation@fablab3lapins.org

