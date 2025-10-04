Journées Nationales de la Spéléologie en Haute-Marne Saint-Dizier Saint-Dizier

A l’occasion des Journées Nationales de la Spéléologie et du Canyonisme, l’Association spéléologique de Haute-Marne aura le plaisir de vous accueillir les 04 et 05 octobre 2025, pour une sortie découverte de la spéléologie, à convenir selon les âges et aptitudes de chacun (plusieurs groupes possibles). Les inscriptions sont attendues pour le 30/09/2025 au plus tard, en raison de la nécessité de limiter le public de chaque sortie.

Tous renseignements peuvent être apportés à l’adresse mail mailto:ashm52100@gmail.comashm52100@gmail.com (ou tél 06.67.52.81.35).

