Journées Nationales de L’Agriculture 2025 – CANTIERS Vexin-sur-Epte, 7 juin 2025 10:00, Vexin-sur-Epte.

Eure

Journées Nationales de L’Agriculture 2025 CANTIERS 4bis rue de l’école Vexin-sur-Epte Eure

Début : 2025-06-07 10:00:00

fin : 2025-06-07 18:00:00

2025-06-07

On vous invite à un passer un moment spécial pour les journées nationales de l’agriculture !

Le Samedi 7 Juin, de 10h à 18h, on vous propose des activités et visites en continue, pour tous les âges

– découverte de la réalisation de nos produits presse à huile, moulin à farine, machine à pâtes, extraction de miel élevage de reine abeille …

– visite du moulin à farine, rencontre avec l’agriculteur visite de la Beebox avec l’apiculteur (3€ par personne, 30 min)

– ateliers « deviens une abeille » parcours d’œufs énigmes en forêt jeu concours, dégustation à l’aveugle, décoration de ruche, tire à la corde, piscine de paille, …

– repas le midi couscous ticket repas 12€ tarif unique ! Avec les légumes de la ferme et des saucisses locales (porc et bœuf), planche fromage et charcuterie, fraises de la ferme, crêpes, pop-corn, bière de la ferme jus de pomme local …

– boutique des produits de la ferme huiles, pâtes, fruits, légumes, œufs, tartinables, farines, miels, hydromels, viandes, fromages, pain… CB, chèque et espèces acceptés

N’hésitez pas à nous appeler si besoin ! 06 43 31 32 00

A cette période de l’année, contrairement à nos portes ouvertes du mois de Septembre, nous ne pouvons pas faire d’extraction de miel, pour des raisons de sécurité (période de forte affluence des abeilles), ni faire fonctionner le moulin à farine (chaleur)

CANTIERS 4bis rue de l’école

Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie +33 6 43 31 32 00 le-rucher-de-cantiers@hotmail.com

English : Journées Nationales de L’Agriculture 2025

We’d like to invite you to spend some special time with us on National Agriculture Days!..

On Saturday, June 7, from 10am to 6pm, we’ll be offering non-stop activities and tours for all ages:

– discover how our products are made: oil press, flour mill, pasta machine, honey extraction, queen bee rearing…

– visit the flour mill, meet the farmer visit the Beebox with the beekeeper (3? per person, 30 min)

– workshops: « become a bee » egg trail forest riddles competition game, blind tasting, hive decoration, tug-of-war, straw pool, …

– lunch: couscous ticket 12? one price! With farm vegetables and local sausages (pork and beef), cheese and charcuterie board, farm strawberries, crêpes, popcorn, farm beer, local apple juice…

– farm produce store: oils, pasta, fruit, vegetables, eggs, spreads, flours, honeys, meads, meats, cheeses, bread… Credit cards, checks and cash accepted

? Don’t hesitate to call us! 06 43 31 32 00

At this time of year, unlike our September open house, we cannot extract honey, for safety reasons (busy bee season), nor operate the flour mill (heat)

German :

Wir laden Sie zu einem besonderen Moment anlässlich der Nationalen Tage der Landwirtschaft ein!

Am Samstag, den 7. Juni, bieten wir Ihnen von 10 bis 18 Uhr verschiedene Aktivitäten und Besichtigungen für alle Altersgruppen an:

– entdeckung der Herstellung unserer Produkte: Ölpresse, Mehlmühle, Nudelmaschine, Honigschleudern, Bienenköniginnenzucht …

– besichtigung der Mehlmühle, Treffen mit dem Landwirt Besichtigung der Beebox mit dem Imker (3? pro Person, 30 Min.)

– workshops: « Werde eine Biene » Eierlauf, Rätsel im Wald, Gewinnspiel, Blindverkostung, Bienenstockdekoration, Seilziehen, Strohschwimmen, …

– mittagessen: Couscous Essensmarke 12? zum Einheitspreis! Mit Gemüse vom Bauernhof und lokalen Würsten (Schwein und Rind), Käse- und Wurstplatte, Erdbeeren vom Bauernhof, Crêpes, Popcorn, Bier vom Bauernhof, lokaler Apfelsaft …

– hofladen mit Produkten vom Bauernhof: Öle, Nudeln, Obst, Gemüse, Eier, Brotaufstriche, Mehl, Honig, Met, Fleisch, Käse, Brot … Kreditkarte, Scheck und Bargeld werden akzeptiert

? Zögern Sie nicht, uns bei Bedarf anzurufen! 06 43 31 32 00

Zu dieser Jahreszeit können wir im Gegensatz zu unserem Tag der offenen Tür im September aus Sicherheitsgründen (Zeit mit hohem Bienenaufkommen) keinen Honig schleudern und auch die Mehlmühle nicht betreiben (Hitze)

Italiano :

Vi invitiamo a trascorrere un po’ di tempo speciale con noi in occasione delle Giornate Nazionali dell’Agricoltura…

Sabato 7 giugno, dalle 10.00 alle 18.00, offriremo attività e visite guidate non-stop per tutte le età:

– scoprire come nascono i nostri prodotti: frantoio, mulino, macchina per la pasta, smielatura, allevamento di api regine…

– visita al mulino, incontro con l’agricoltore visita alla cassetta delle api con l’apicoltore (3? a persona, 30 min)

– laboratori: percorso delle uova « diventa un’ape », indovinelli nel bosco, quiz, degustazione alla cieca, decorazione dell’alveare, tiro alla fune, piscina di paglia, ecc.

– pranzo: couscous ticket 12? prezzo unico! Con verdure della fattoria e insaccati locali (maiale e manzo), tagliere di formaggi e salumi, fragole della fattoria, crêpes, popcorn, birra della fattoria, succo di mela locale…

– negozio di prodotti agricoli: oli, pasta, frutta, verdura, uova, creme spalmabili, farina, miele, idromele, carne, formaggio, pane… Si accettano carte di credito, assegni e contanti

? Non esitate a chiamarci se avete bisogno di qualcosa! 06 43 31 32 00

In questo periodo dell’anno, a differenza dell’apertura di settembre, non possiamo estrarre il miele per motivi di sicurezza (stagione delle api), né far funzionare il mulino (riscaldamento)

Espanol :

Nos gustaría invitarle a pasar un rato especial con nosotros en las Jornadas Nacionales de la Agricultura..

El sábado 7 de junio, de 10.00 a 18.00 horas, le propondremos un sinfín de actividades y visitas para todas las edades:

– descubra cómo se elaboran nuestros productos: prensa de aceite, molino harinero, máquina de pasta, extracción de miel, cría de abejas reinas…

– visita al molino harinero, encuentro con el agricultor visita al apiario con el apicultor (3? por persona, 30 min)

– talleres: ruta del huevo « conviértete en abeja », adivinanzas del bosque, concurso de preguntas y respuestas, cata a ciegas, decoración de colmenas, tira y afloja, piscina de paja, etc.

– almuerzo: ticket de comida a base de cuscús ¡12? precio único! Con verduras de la granja y embutidos locales (cerdo y ternera), tabla de quesos y embutidos, fresas de la granja, crêpes, palomitas, cerveza de la granja, zumo de manzana local…

– tienda de productos de la granja: aceites, pastas, frutas, verduras, huevos, cremas para untar, harina, miel, hidromiel, carne, queso, pan… Se aceptan tarjetas de crédito, cheques y efectivo

? No dude en llamarnos si necesita algo! 06 43 31 32 00

En esta época del año, a diferencia de nuestra jornada de puertas abiertas en septiembre, no podemos extraer miel por motivos de seguridad (temporada alta de abejas), ni hacer funcionar el molino harinero (calor)

L’événement Journées Nationales de L’Agriculture 2025 Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2025-05-09 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération