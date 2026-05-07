Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne Saint-Martin-la-Méanne
Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne Saint-Martin-la-Méanne dimanche 7 juin 2026.
Saint-Martin-la-Méanne
Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne
Parking de la mairie Saint-Martin-la-Méanne Corrèze
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
Balade commentée de 5,5km où nous vous invitons à (re)découvrir le patrimoine agricole local et les enjeux actuels de cette activité
Pot offert par la municipalité à l’arrivée
Organisée par la PETR .
Parking de la mairie Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10
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English : Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne
L’événement Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne Saint-Martin-la-Méanne a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme