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Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne Saint-Martin-la-Méanne

Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne Saint-Martin-la-Méanne

Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne Saint-Martin-la-Méanne dimanche 7 juin 2026.

Adresse : Parking de la mairie

Ville : 19320 Saint-Martin-la-Méanne

Département : Corrèze

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 08:30:00

Tarif : Gratuit

Saint-Martin-la-Méanne

Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne

Parking de la mairie Saint-Martin-la-Méanne Corrèze

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 08:30:00
fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :
2026-06-07

Balade commentée de 5,5km où nous vous invitons à (re)découvrir le patrimoine agricole local et les enjeux actuels de cette activité
Pot offert par la municipalité à l’arrivée
Organisée par la PETR   .

Parking de la mairie Saint-Martin-la-Méanne 19320 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 84 00 10 

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English : Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne

L’événement Journées Nationales de l’agriculture balade découverte à Saint Martin la Méanne Saint-Martin-la-Méanne a été mis à jour le 2026-05-07 par Corrèze Tourisme

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