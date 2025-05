Journées nationales de l’agriculture portes ouvertes de la ferme expérimentale de l’Inrae-Mirecourt – Mirecourt, 6 juin 2025 14:00, Mirecourt.

662 avenue Louis Buffet Mirecourt Vosges

Début : Vendredi Vendredi 2025-06-06 14:00:00

fin : 2025-06-06 16:00:00

2025-06-06

JOURNÉES NATIONALES DE L’AGRICULTURE: PORTES OUVERTES DE LA FERME EXPÉRIMENTALE DE L’INRAE-MIRECOURT

La ferme expérimentale ASTER (AgroSystèmes Territoires Ressources), située à Mirecourt au cœur du plateau lorrain dans la plaine des Vosges, est une unité de recherche du département scientifique ACT (Action, Transitions et Territoires) d’INRAE et est rattachée au Centre INRAE Grand Est-Nancy. L’unité de recherche est dotée d’une installation expérimentale constituée d’une exploitation de type polyculture-polyélevage diversifié en agriculture biologique.

Portes ouvertes pour découvrir la diversité des métiers sur l’installation et le projet de recherche expérimenté avec un zoom sur le système de poly-élevage et de polyculture diversifié mis en place permettant son autonomie. Ainsi, l’intégralité des terres labourables est destinée à l’alimentation humaine (blé meunier, engrain, lentilles, tournesol, légumes de plein champ…). Le lien entre agriculture et alimentation sera matérialisé par la présentation de la diversité des produits issus de nos productions végétales et animales, que vous pourrez goûter, sentir, toucher…

Chaussez vos bottes et venez découvrir les recherches réalisées à la ferme expérimentale de Mirecourt

Visite guidée réservation obligatoire.Tout public

662 avenue Louis Buffet

Mirecourt 88500 Vosges Grand Est +33 3 29 38 55 00 amandine.durpoix@inrae.fr

English :

NATIONAL AGRICULTURAL DAYS: OPEN HOUSE AT THE INRAE-MIRECOURT EXPERIMENTAL FARM

The ASTER (AgroSystèmes Territoires Ressources) experimental farm, located in Mirecourt at the heart of the Lorraine plateau in the Vosges plain, is a research unit of INRAE?s ACT (Action, Transitions et Territoires) scientific department, and is attached to the INRAE Grand Est-Nancy Center. The research unit is equipped with an experimental facility consisting of a diversified organic polyculture-poly-breeding farm.

Open house to discover the diversity of jobs on the facility and the experimental research project, with a focus on the diversified polyculture-poly-livestock system set up to ensure self-sufficiency. All the farmland is used for human consumption (milling wheat, einkorn, lentils, sunflowers, field vegetables, etc.). The link between agriculture and food will be illustrated by a presentation of the diversity of products from our plant and animal production, which you will be able to taste, smell and touch?

Put on your boots and come and discover the research carried out at the Mirecourt experimental farm

Guided tour: booking essential.

German :

NATIONALE TAGE DER LANDWIRTSCHAFT: OFFENE TÜREN AUF DEM EXPERIMENTELLEN BAUERNHOF DES INRAE-MIRECOURT

Der Versuchsbetrieb ASTER (AgroSystèmes Territoires Ressources), der sich in Mirecourt im Herzen des lothringischen Plateaus in der Vogesen-Ebene befindet, ist eine Forschungseinheit der wissenschaftlichen Abteilung ACT (Action, Transitions et Territoires) von INRAE und gehört zum INRAE-Zentrum Grand Est-Nancy. Die Forschungseinheit verfügt über eine Versuchsanlage, die aus einem diversifizierten, biologisch bewirtschafteten Ackerbau- und Viehzuchtbetrieb besteht.

Offene Türen, um die Vielfalt der Berufe auf der Anlage und das experimentelle Forschungsprojekt mit einem Zoom auf das System der Poly-Zucht und der diversifizierten Polykultur zu entdecken, das seine Autonomie ermöglicht. So ist das gesamte Ackerland für die menschliche Ernährung bestimmt (Mahlweizen, Einkorn, Linsen, Sonnenblumen, Freilandgemüse usw.). Die Verbindung zwischen Landwirtschaft und Ernährung wird durch die Präsentation der Vielfalt der Produkte aus unserer pflanzlichen und tierischen Produktion verdeutlicht, die Sie probieren, riechen und anfassen können

Ziehen Sie Ihre Stiefel an und entdecken Sie die Forschungsarbeiten auf dem Versuchsbauernhof in Mirecourt

Geführte Besichtigung: Reservierung erforderlich.

Italiano :

GIORNATE NAZIONALI DELL’AGRICOLTURA: GIORNATE APERTE ALL’AZIENDA AGRICOLA SPERIMENTALE INRAE-MIRECOURT

L’azienda sperimentale ASTER (AgroSystèmes Territoires Ressources), situata a Mirecourt, nel cuore dell’altopiano della Lorena, nella pianura dei Vosgi, è un’unità di ricerca del dipartimento scientifico ACT (Action, Transitions et Territoires) dell’INRAE ed è collegata al Centro INRAE Grand Est-Nancy. L’unità di ricerca è dotata di un impianto sperimentale costituito da un’azienda agricola biologica a policoltura diversificata.

Una visita aperta permetterà di conoscere la diversità dei lavori della struttura e il progetto di ricerca in corso di sperimentazione, con particolare attenzione al sistema di agricoltura mista e policoltura diversificata che è stato messo a punto per garantire l’autosufficienza. Tutti i terreni coltivabili sono utilizzati per l’alimentazione umana (macinazione del grano, dell’einkorn, delle lenticchie, dei girasoli, delle verdure di campo, ecc.) Il legame tra agricoltura e alimentazione sarà dimostrato da una presentazione della diversità dei prodotti della nostra produzione vegetale e animale, che potrete assaggiare, annusare e toccare?

Indossate gli stivali e venite a scoprire le ricerche condotte nella fattoria sperimentale di Mirecourt

Visita guidata: prenotazione obbligatoria.

Espanol :

JORNADAS NACIONALES DE LA AGRICULTURA: JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS EN LA GRANJA EXPERIMENTAL INRAE-MIRECOURT

La granja experimental ASTER (AgroSystèmes Territoires Ressources), situada en Mirecourt, en el corazón de la meseta de Lorena, en la llanura de los Vosgos, es una unidad de investigación del departamento científico ACT (Acción, Transiciones y Territorios) del INRAE y está adscrita al Centro INRAE Grand Est-Nancy. La unidad de investigación está dotada de una instalación experimental consistente en una granja ecológica diversificada de policultivo y policultivo.

Se organizará una jornada de puertas abiertas para conocer la diversidad de oficios de la instalación y el proyecto de investigación que se está experimentando, con especial atención al sistema de agricultura mixta y policultivo diversificado que se ha puesto en marcha para garantizar la autosuficiencia. Toda la superficie cultivable se destina al consumo humano (molturación de trigo, einkorn, lentejas, girasol, hortalizas de campo, etc.). El vínculo entre agricultura y alimentación se demostrará mediante una presentación de la diversidad de productos de nuestra producción vegetal y animal, que podrá degustar, oler y tocar..

Póngase las botas y venga a descubrir las investigaciones que se llevan a cabo en la granja experimental de Mirecourt

Visita guiada: imprescindible reservar.

