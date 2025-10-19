Journées nationales de l’architecture 2025 – Visite commentée « De la campagne à la ville : le quartier de Chabourlet » esplanade Charles de gaulle Arles

Journées nationales de l’architecture 2025 – Visite commentée « De la campagne à la ville : le quartier de Chabourlet » Dimanche 19 octobre, 16h00 esplanade Charles de gaulle Bouches-du-Rhône

A la fois cité ouvrière et quartier bourgeois, Le Chabourlet voit le jour au XIXe siècle et ne cesse de s’accroître au cours du XXe siècle. Doté d’une belle unité urbanistique, il renferme une grande diversité architecturale que votre guide vous propose de découvrir.

Par Martine Brun, Guide-conférencière.

RDV : Devant l’Office de Tourisme, Esplanade Charles De Gaulle – 13200 Arles

Gratuit, sur réservation obligatoire : 04 90 49 39 31

esplanade Charles de gaulle esplanade Charles de Gaulle 13200 Arles Arles 13200 Les Alyscamps Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite inédite, proposée par le service du patrimoine.

© Clémence Trossevin – LASLOW Agence