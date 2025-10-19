Journées nationales de l’architecture 2025 – Visite commentée « Le quartier de Trinquetaille » place antonelle à Arles Arles

Journées nationales de l’architecture 2025 – Visite commentée « Le quartier de Trinquetaille » place antonelle à Arles Arles dimanche 19 octobre 2025.

Journées nationales de l’architecture 2025 – Visite commentée « Le quartier de Trinquetaille » Dimanche 19 octobre, 10h30 place antonelle à Arles Bouches-du-Rhône

Gratuite, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T12:00:00

Fin : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T12:00:00

Ce quartier, qui connut un développement important durant l’Antiquité, fut en partie détruit durant les bombardements lors de la Seconde Guerre mondiale. La reconstruction qui s’effectue alors entre 1948 et 1955 sous la direction de Pierre Vago, Architecte en chef du département, permettra l’expérimentation d’un programme d’architecture contemporaine, avec la création d’un ensemble rationnel, tenant compte des conditions climatiques, de la proximité du Rhône, mais aussi des traditions et des habitudes locales.

Par Alice Vallat, Guide conférencière.

RDV : Place Antonelle – 13200 Arles

Gratuit, sur réservation obligatoire : 04 90 49 39 31

place antonelle à Arles place antonelle 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Visite inédite, proposée par le service du patrimoine.

© Clémence Trossevin – LASLOW Agence