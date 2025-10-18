Journées nationales de l’architecture 2025 – visites commentée « L’hôpital Joseph Imbert : un patrimoine du XXe siècle » Entrée du Centre hospitalier D’Arles Hôpital Joseph Imbert Arles

Journées nationales de l’architecture 2025 – visites commentée « L’hôpital Joseph Imbert : un patrimoine du XXe siècle » Samedi 18 octobre, 15h00 Entrée du Centre hospitalier D’Arles Hôpital Joseph Imbert Bouches-du-Rhône

Gratuite, sur inscription.

Construit dans les années 1970 sur la colline de Fourchon, l’Hôpital Joseph Imbert illustre l’essor des grands équipements publics de santé et l’architecture fonctionnelle de son époque. Volumes en béton, organisation rationnelle des espaces et inscription dans le paysage arlésien en font un témoin de l’aménagement de la ville du 20e siècle.

Par Jean-François Di-Meglio, Guide conférencier.

RDV : Devant l’entrée de l’hôpital, quartier Fourchon – 13200 Arles

Gratuit, sur réservation obligatoire : 04 90 49 39 31

Une visite inédite proposée par le service du patrimoine.

© Clémence Trossevin – LASLOW Agence