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JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : Randonnée urbaine guidée « 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault » Château-Renault

samedi 17 octobre 2026 · Château-Renault

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : Randonnée urbaine guidée « 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault » Château-Renault

Informations pratiques

Début
samedi 17 octobre 2026
Fin
samedi 17 octobre 2026
Heure de début
10:00:00
Ville
37110 Château-Renault
Département
Indre-et-Loire
Tarif
Gratuit

Château-Renault

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : Randonnée urbaine guidée « 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault »

Château-Renault Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 11:30:00

Date(s) :
2026-10-17

  .

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83  contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

L’événement JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : Randonnée urbaine guidée « 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault » Château-Renault a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT 37

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