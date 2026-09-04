JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : Randonnée urbaine guidée « 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault » Château-Renault
samedi 17 octobre 2026 · Château-Renault
Informations pratiques
Château-Renault
JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : Randonnée urbaine guidée « 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault »
Château-Renault Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 11:30:00
Date(s) :
2026-10-17
.
Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
L’événement JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : Randonnée urbaine guidée « 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault » Château-Renault a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT 37
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