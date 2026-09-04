Informations pratiques

Château-Renault

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : Randonnée urbaine guidée « 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault »

Château-Renault Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 10:00:00

fin : 2026-10-17 11:30:00

Date(s) :

2026-10-17

.

Château-Renault 37110 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

L’événement JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : Randonnée urbaine guidée « 50 ans de réhabilitation du patrimoine industriel à Château-Renault » Château-Renault a été mis à jour le 2026-09-04 par ADT 37