Informations pratiques

Amboise

Journées Nationales de l’Architecture 2026 : Randonnée urbaine guidée « Le patrimoine industriel d’Amboise »

6 Mail Saint-Thomas Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 09:00:00

fin : 2026-10-17 11:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

Randonnée urbaine guidée :« Le patrimoine industriel d’Amboise »

La ville d’Amboise a embrassé la Révolution industrielle avec l’installation de nombreuses entreprises et usines, à la fois dans le centre ville et sur la rive droite de la Loire, dans le quartier du Bout des Ponts. En 1846, le chemin de fer est inauguré !

Découvrez cette histoire industrielle qui a fait vivre de nombreux Amboisiens et qui a façonné le visage de la ville.

Rdv devant l’école Rabelais-Richelieu, mail Saint-Thomas

Durée : 2h30

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2026.

La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est vivement conseillée.

Billetterie en ligne à partir du 4 septembre .

6 Mail Saint-Thomas Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

L’événement Journées Nationales de l’Architecture 2026 : Randonnée urbaine guidée « Le patrimoine industriel d’Amboise » Amboise a été mis à jour le 2026-09-05 par ADT 37