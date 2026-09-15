Journées Nationales de l’Architecture 2026 Saintes
samedi 17 octobre 2026 · Saintes
Informations pratiques
Saintes
Journées Nationales de l’Architecture 2026
Divers lieux Saintes Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-17
Le thème de cette édition 2026 : « Réhabiliter : bâtir l’avenir ».
Un focus sur un enjeu central pour notre cadre de vie : la transformation des bâtiments existants et le réemploi des matériaux, qui concerne tous les types d’édifices.
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Divers lieux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
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English :
The theme of the 2026 edition: “%AB Redevelop: Building the Future %BB.”
A focus on a key issue for our living environment: the transformation of existing buildings and the reuse of materials, which applies to all types of structures.
L’événement Journées Nationales de l’Architecture 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge
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