Informations pratiques

Saintes

Journées Nationales de l’Architecture 2026

Divers lieux Saintes Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-17

Le thème de cette édition 2026 : « Réhabiliter : bâtir l’avenir ».

Un focus sur un enjeu central pour notre cadre de vie : la transformation des bâtiments existants et le réemploi des matériaux, qui concerne tous les types d’édifices.

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Divers lieux Saintes 17100 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

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English :

The theme of the 2026 edition: “%AB Redevelop: Building the Future %BB.”

A focus on a key issue for our living environment: the transformation of existing buildings and the reuse of materials, which applies to all types of structures.

L’événement Journées Nationales de l’Architecture 2026 Saintes a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge