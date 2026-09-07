Journées Nationales de l »Architecture 2026 : visite guidée de la Tour de l’Horloge à Amboise Amboise
dimanche 18 octobre 2026 · Amboise
Informations pratiques
Amboise
Journées Nationales de l »Architecture 2026 : visite guidée de la Tour de l’Horloge à Amboise
Rue nationale Amboise Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18 14:00:00
fin : 2026-10-18 14:45:00
Date(s) :
2026-10-18
Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.
Visites guidées de la Tour de l’Horloge à Amboise
2 départs distincts : à 12h30 et à 14h
Rdv devant la tour
Durée : 45 min
Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2026.
Nombre de places limité !
La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est obligatoire.
Ouverture de la billetterie en ligne le 4 septembre 2026. .
Rue nationale Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr
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English :
The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.
L’événement Journées Nationales de l »Architecture 2026 : visite guidée de la Tour de l’Horloge à Amboise Amboise a été mis à jour le 2026-09-07 par ADT 37
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