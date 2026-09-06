Informations pratiques

Amboise

Journées Nationales de l’Architecture 2026 : Visite guidée « La piscine de l’Île d’Or à Amboise »

Allée de la Chapelle Saint-Jean Amboise Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 11:00:00

fin : 2026-10-18 11:45:00

Date(s) :

2026-10-18

Le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine vous propose de nombreuses actions de découverte des patrimoines, de septembre à avril ! Vous êtes en Pays d’art et d’histoire.

11h : Visite commentée de la piscine de l’Île d’Or à Amboise

Rdv devant la piscine

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2026.

La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est vivement conseillée.

Ouverture de la billetterie en ligne le 4 septembre 2026. .

Allée de la Chapelle Saint-Jean Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

The Pays d’art et d’histoire Loire Touraine offers a wide range of heritage discovery activities from September to April! You’re in the Pays d’art et d’histoire.

L’événement Journées Nationales de l’Architecture 2026 : Visite guidée « La piscine de l’Île d’Or à Amboise » Amboise a été mis à jour le 2026-09-06 par ADT 37