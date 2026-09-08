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Montlouis-sur-Loire

JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : visite inédite du nouveau complexe Raymond-Poulidor de Montlouis-sur-Loire

Rue de la Frelonnerie Montlouis-sur-Loire Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-17 15:00:00

fin : 2026-10-17 16:30:00

Date(s) :

2026-10-17

Vivez le patrimoine avec le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine ! Profitez de visites et d’animations autour du patrimoine.

VISITE INÉDITE du nouveau complexe sportif Raymond- Poulidor de Montlouis-sur-Loire

Venez découvrir une infrastructure sportive moderne et durable, dédiée à la pratique de la gymnastique, du basket et du volley. Au cœur des « Hauts de Montlouis », l’architecture sobre et discrète du projet, inauguré en mai 2026, reflète la nature environnante pour mettre en valeur le patrimoine paysager de la ville.

Rdv devant le complexe, rue de la Frelonnerie Durée : 1h30

Cette action gratuite vous est proposée par le Pays d’art et d’histoire Loire Touraine dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture 2026. La réservation, sur le site internet du Pays Loire Touraine, est vivement conseillée.

Ouverture de la billetterie en ligne le 4 septembre 2026. .

Rue de la Frelonnerie Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 57 30 83 contacts@paysloiretouraine.fr

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English :

Experience the region’s heritage with the Loire-Touraine « Land of Art and History »! Enjoy tours and events centered around the region’s heritage.

L’événement JOURNÉES NATIONALES DE L’ARCHITECTURE 2026 : visite inédite du nouveau complexe Raymond-Poulidor de Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire a été mis à jour le 2026-09-08 par ADT 37